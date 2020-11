12 celebridades que se han tatuado a otras celebridades

Esta semana en medio de su visita al show Tu-Night con Omar Chaparro (Estrella TV), Lupillo dijo que no pretendía quitarse el tatuaje: "Ya déjenlo, pues sí, a todos nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos. No, yo no me arrepiento. Yo soy un hombre de verdad".

A comienzos de octubre, el cirujano Ben Talei, quien fue novio de Beli, tuvo una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca donde reveló que ella sí le propuso la idea de tatuarse en más de una ocasión. Sin embargo, también aseguró que él la evitó siempre ya que tener un tatuaje junto a ella no le parecía lo correcto: "Yo evité el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evité".