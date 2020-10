Videos relacionados : Anahí presume una importante victoria con el pequeño Emiliano

Anahí logró lo que toda madre espera de las primeras palabras de su bebé.

La llegada de Manuel y Emiliano a la vida de Anahí mostró el lado más tierno de la actriz. Y es que desde que diera a conocer la noticia de que esperaba su primer hijo a lado de Manuel Velasco, la ex RBD no cabía de emoción al compartir momentos de su embarazo y del crecimiento del pequeño. Con Emiliano, esto no ha cesado.



Manuel nació el 17 de enero de 2017, mientras que Emiliano llegó el 2 de febrero de este año.

Como madre de dos, Anahí no ha dudado en compartir su experiencia con su amiga Dulce María, quien se encuentra en la espera de su primer bebé. "Ani también ha estado ahí. Ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo", dijo la estrella de Falsa Identidad 2 durante una transmisión en vivo.