Todos los novios que ha tenido Sam Smith

Sin embargo, una aplicación simplemente no quería que prosperara el amor para él...

"Andy, seguí tu consejo y me uní a este sitio de citas llamado Hinge en el Reino Unido. No sé si lo tienes allí", le dijo el cantante de Stay with Me al presentador Andy Cohen. "Me despidieron después de una noche porque pensaron que era un catfish que pretendía ser yo".

Andy le recordó: "Por eso quería que lo hicieras. Me ha pasado lo mismo con las aplicaciones de citas, pero por eso quería que te unieras a Tinder porque tengo a alguien que puede verificarlo", por lo que Sam aceptó probar Tinder.