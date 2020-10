Mira por qué Meghan Markle quiso retrasar su caso contra la prensa británica

Tim Rooke for Shutterstock

Con respecto a las acusaciones de Meghan, The Mail on Sunday le dijo anteriormente a E! News, "The Mail on Sunday respalda la historia que publicó y defenderá este caso enérgicamente. Específicamente, negamos categóricamente que la carta de la duquesa haya sido editada de alguna manera que haya cambiado su significado".

Mira el video de arriba con las últimas actualizaciones sobre este caso.