Kourtney Kardashian y Scott Disick vuelven a generar especulaciones de que están juntos ¡Míralos!

Después de todos estos años, los fanáticos no pueden evitar desmayarse por Kourtney Kardashian y Scott Disick.

Mira en el video el más reciente encuentro de los padres de Mason, Penelope y Reign que está desatando otra vez rumores de que están juntos.

¿Podría la ex pareja estar buscando hacer crecer su familia? Si es así, en la próxima temporada de Keepin Up With The Kardashians veremos que Kim está decidida a averiguarlo.