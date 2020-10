Khloé Kardashian revela que tuvo Coronavirus

El clan Kardashian-Jenner vivió esta enfermedad de primera mano.

Khloé Kardashian tuvo coronavirus a principios de este año.

Esta noticia se confirma en este clip exclusivo de un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians. El preview comienza con Kim Kardashian y Kris Jenner expresando su preocupación por la magnate de Good American.

"Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no", comparte Kim en un confesionario. "Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso".