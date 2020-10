Mira por qué los fans de Paris Hilton creen que se comprometió

Algo nos dice que Paris ha encontrado a su alguien especial con el emprendedor tecnológico, especialmente después de que ella recientemente hablara sobre su relación. El mes pasado, la estrella de Simple Life compartió un sentido mensaje de aniversario.

"¡Feliz aniversario mi amor! Me siento como la chica más afortunada del mundo porque te tengo. Abriste mi corazón de formas que no existía", comenzó Paris en su publicación de septiembre. "Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Transformaste mi vida de muchas maneras. Nunca pensé que fuera posible tener tanto amor por alguien".