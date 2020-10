Lista completa de ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2020

Es seguro decir que el show no habría tenido el gran éxito que tuvo si la actriz venezolana Gaby Espino no hubiera servido como presentadora de la noche. La estrella de Jugar con Fuego también fue asistida en sus funciones por la presentadora nicaragüense de Latinx Now! Nastassja Boliver, quien ofreció cobertura detrás de escena.

Maluma aceptó el premio Billboard Spirit of Hope, en honor a su fundación, El Arte de los Sueños, que protege a los jóvenes en la búsqueda de sus sueños.