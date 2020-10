Todo sobre la “seria” relación de Ashley Benson y G-Eazy

Como era de esperarse, después de una relación larga y estable, muchos pensaron que su vínculo con el rapero sería algo pasajero. Sin embargo, seis meses después, Ashley y G siguen más juntos que nunca.

Durante todo este tiempo ellos no se han molestado por esconder su romance, y más bien lo han vivido al máximo. El dúo ha asistido a importantes eventos familiares, como la boda de la hermana de Benson, y en junio ellos lanzaron una canción titulada All the Things You're Searching For, junto a Kossisko.