40 cosas que no sabías de Kim Kardashian… ¡Reveladas por Kim Kardashian!

Se te podría perdonar por pensar que lo sabes todo sobre Kim Kardashian… Pero advertimos que aún tienes mucho más por aprender.

A lo largo de 19 temporadas de Keeping Up With the Kardashians, algunas más en las que Kim y su hermana mayor Kourtney Kardashian conquistaron Nueva York y Miami e innumerables publicaciones en las redes sociales, hemos visto cómo la antigua organizadora del armario de Paris Hilton se transformó en el nombre más importante de la familia más famosa de Estados Unidos, que nos invita a participar en cada confesión sexual, facial de vampiro y experiencia laboral.