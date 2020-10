Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo recuerdan su romance en Victoria

Durante una visita a Montse y Joe, a principios de 2020, las conductoras bromearon con José Eduardo sobre cómo reaccionaría si fuera ahora su hermano Vadhir quien tuviera que compartir escenas románticas con su mamá.

"No hay forma, no (…) Es como si… no, nada más pensarlo es muy enfermo", respondió. "Primero, mi papá con mi mamá, después mi hermana con Mauricio… si está como enfermón", señaló agregando que hay reglas. "... no es como que me puedan poner en una película a mi hermana de pareja, ¿no?".