Cardi B borra su cuenta de Twitter después de asegurar que sus fans “acosan” a Offset

Esta no es la primera vez que la estrella de Hustlers ha tenido que sacudirse a los troles de Internet. Hace pocos días ella señaló a las personas que criticaron su renovado romance con Offset.

"Los usuarios de Twitter dicen, 'Cardi, estás en una relación mentalmente abusiva. Oh, Dios mío. Tenemos que salvarte'", compartió el 16 de octubre. "Y yo dije, 'Está bien, ¿pero puedo co**r con él hoy? Porque necesito tener sexo. Y negros en mis DMs hablando de, '¿Qué pasa, cabeza grande?' No me gusta eso. Tengo 28 años y mi cabeza no es grande. En realidad, lo es, pero no con un frente de encaje. Qué ca**jo".