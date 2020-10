Enrique Iglesias es el Artista Latino TOP de Billboard de todos los tiempos

Videos relacionados : Los impresionantes números de Enrique Iglesias

Conoce los impresionantes récords del cantante español que lo llevaron a la cima de todo.

El nombre de Enrique Iglesias es sinónimo de éxito. us canciones le han dado la vuelta al mundo. Millones de personas se han enamorado con sus baladas y han bailado con sus hits dance y de reggaetón. Y es que por eso la revista Billboard lo reconocerá con el galardón especial Billboard Top Latin Artist of All Time, algo así como el artista latino más top de todos los tiempos.

Iglesias tiene grandes méritos para recibir este homenaje especial el próximo miércoles 21 de octubre en la gala de los Latin Billboards, show que podrás disfrutar completamente en vivo a través de la señal de Telemundo Internacional (ARG/CHI: 21:00 Hs y COL/MEX/PER: 7:00 pm)