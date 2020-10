Belinda recibe duras críticas y cuestionamientos sobre su rostro

En esa entrevista que dio a Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mis destino, y que ha resonado por su romance con Christian Nodal, la cantante se abrió sin miedo sobre el bullying que vivió desde muy pequeña.

¿Qué te hace enojar... Las difamaciones?", preguntó el periodista. "Las difamaciones... ya estoy muy acostumbrada, eso ya no me enoja como antes", dijo.

Y agregó, "No tengo la necesidad de desmentir algo que no importa porque no es real y no vale la pena, es mejor continuar y seguir con las cosas que valen la pena... y demostrar que todo lo que se dice muchas veces, la mayoría de veces es mentira".