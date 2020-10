Demi Lovato reacciona luego de que Max Ehrich fuera visto llorando en el lugar donde se comprometieron

Max Ehrich fue visto llorando durante el fin de semana en la playa de Malibú, California, donde le propuso matrimonio a Demi Lovato.

Mira en el video cómo reaccionó la cantante.

La cantante y el actor empezaron a salir en marzo, justo al inicio de la pandemia de coronavirus. La estrella de The Young and the Restless se mudó a la casa de la intérprete de Sorry Not Sorry para pasar la cuarentena juntos, y así fue como su romance avanzó a pasos agigantados.