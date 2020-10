Anahí y Christian Chávez sorprenden con un dueto antes del reencuentro de RBD ¡Míralos!

"Ya no era Christian Chávez el cantante, ya no era Christian Chávez el actor, sino era el que salía en la revistas por tal escándalo o por tal noticia que salió, yo inconscientemente me estaba generando ese tipo de cosas".

Continuó en declaraciones a Despierta América: "Anahí es una persona con un alma muy especial. Si ella no hubiera llegado, hoy yo no estaría aquí. Cuando pasó esto de las fotos en Twitter, cuando yo intenté suicidarme que estaba muy mal. Yo estaba aquí en mi casa, había perdido después de haber regresado de Estados Unidos, había perdido un contrato muy importante y no tenía nada. Me había quedado absolutamente sin nada".