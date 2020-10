Mira lo que sucedió con el anillo de compromiso de Demi Lovato luego de su ruptura con Max Ehrich

La cantante y el actor empezaron a salir en marzo, justo al inicio de la pandemia de coronavirus. La estrella de The Young and the Restless se mudó a la casa de la intérprete de Sorry Not Sorry para pasar la cuarentena juntos, y así fue como su romance avanzó a pasos agigantados.

Cuatro meses después, en julio, el dúo sorprendió al mundo entero al anunciar que se habían comprometido. ¿La pieza para sellar esta unión? ¡Un épico anillo valorado inicialmente en 1 millón de dólares!