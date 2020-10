Esto fue lo que ocasionó la impactante pelea entre Kendall y Kylie Jenner

Hay problemas en Palm Springs.

En el reciente episodio de estreno de Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner y Kylie Jenner se vieron envueltas en un altercado perturbador. Irónicamente, esta situación dramática surgió mientras toda la familia estaba en Palm Springs para unirse.

¿Por qué? Porque Kris Jenner finalmente había visto la pelea de Kim Kardashian y Kourtney Kardashian de la temporada pasada.

"Parte de mi trabajo es asegurarme de que las chicas se estén llevando bien en este momento", explicó Kris en un confesionario antes del viaje. "Soy una firme creyente de que si hay un problema y si hay tensiones entre la gente, tenemos que reunirnos y pasar un tiempo familiar de calidad".

Sin embargo, mientras planeaba la escapada a la casa de Palm Springs, Kris reveló que Kendall era la única que resistía. Es comprensible que la supermodelo se sintiera cautelosa con el viaje mientras la pandemia de coronavirus se intensificaba.

"No lo sé", le señaló la experta en pasarelas a su madre y a Corey Gamble. "Siento que es mucha gente. ¿No es así?"

La mánager respondió, "Es mucha gente, pero creo que debemos tener una buena sesión de unión".