La gran razón por la que Eva Mendes no sale de casa

"Hablaré de ellos por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria", le explicó la actriz, quien se tomó un tiempo libre para criar a sus hijas, a un comentarista en su Instagram en abril de 2020. "Y dado que mis hijas aún son tan pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme el consentimiento".

La vida hogareña de Eva puede ser privada, pero una cosa está clara: eso la hace muy, muy feliz.