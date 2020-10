El príncipe William no entiende por qué Harry se rehusó a revelar los padrinos de Archie

Adicionalmente, Lacey escribió que la relación de los hermanos se ha dañado aún más desde que William se enteró que Harry no revelaría el nombre de los padrinos de Archie. Como Lacey lo pone fue que "los amigos de William sugirieron que el futuro rey, con cinco puestos de diferencia en la sucesión con Archie, no pudo comprender como un principio tan básico no fue tomado en cuenta".