Scott Disick es visto con la modelo Bella Banos tras su ruptura con Sofia Richie

Esta salida se produce meses después de que Disick y Sofia Richie terminaran.

Como recordarán los fans, los rumores de romance entre ellos comenzaron en 2017 y salieron durante unos tres años antes de separarse durante este verano.

Mientras los fanáticos se preguntaban si había alguna posibilidad de que la modelo de 22 años y la celebridad Flip It Like Disick, de 37 años, volvieran a estar juntos, una fuente le dijo a E! News en agosto que "ya no se hablan". El informante indicó que están en diferentes lugares de sus vidas, y que Scott está "realmente centrado en un estilo de vida más tranquilo", sus tres hijos que comparte con Kourtney Kardashian y sus negocios, mientras que Richie está "tratando de encontrar qué quiere hacer".