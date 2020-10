Miguel Bernardeau revela el gran giro que dará Guzmán en Élite 4

"Es un proyecto cuya idea original la escribí yo y nace de mis viajes de surf. Soy una persona a la que le encanta viajar y he invertido mucho tiempo y dinero en hacerlo", dijo el actor de 23 años a Cosmopolitan sobre la serie Playa Negra.

Continuó: "He conocido a mucha gente interesante y he ido recopilando todo eso en mis recuerdos y apuntes. Inicialmente no era una serie, pero una persona que sabe bastante sobre este negocio me dijo que podría serlo, así que fui a una productora francesa y estamos en el proceso de venderla a varias plataformas".