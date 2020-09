Tyler Posey lo muestra absolutamente todo en su nuevo OnlyFans

En 2017, Tyler fue víctima de hacker y se difundieron fotos y videos íntimos suyos.

Según publicó HollywoodLife, el ex de Bella Thorne estaba furioso y avergonzado por filtración. "Aún no puede creer que le haya pasado eso a él. Se siente incluso violado", dijo una fuente cercana al actor.

En octubre de ese año, Tyler visitó el Comic Con de Nueva York, y ahí habló por primera ve del hecho con Us Weekly. Así, cuando el medio le preguntó sobre dicho episodio, Posey puso sus manos en su cabeza, se rió y respondió, "No me importa. Pon menos estrés en ti si simplemente te lo sacudes".