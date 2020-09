Jennifer Lopez recibirá el People’s Icon Award en los E! People’s Choice Awards 2020

Nedim Vrabac

J.Lo irrumpió por primera vez en la escena de Hollywood a principios de los 90s como bailarina Fly Girl en In Living Color y no ha dejado de entretener a los fanáticos desde entonces. Se convirtió en un nombre familiar después de su primer papel protagónico en el cine interpretando a Selena Quintanilla en la película biográfica Selena de 1997 y ha demostrado continuamente que es una gran intérprete durante los últimos 30 años.

Desde sus películas icónicas (The Wedding Planner, Made in Manhattan, Selena, Hustlers), innumerables canciones y videos musicales exitosos (Jenny From the Block, I'm Real, Play, Let's Get Loud), giras mundiales, apariciones en televisión y trabajo detrás de la cámara, momentos de la moda que han hecho historia (su vestido verde de Versace en los Grammys 2000 fue la razón por la que se inventó la búsqueda de imágenes de Google), obras de caridad y activismo, Lopez ha demostrado una y otra vez que literalmente no hay nada ella no puede hacer.