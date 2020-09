Mira por qué Jennifer Aniston estuvo cerca de renunciar a la actuación

"Simplemente te agotas. Es decir, no pude quitarme a Rachel Green de encima por mi vida. No pude escapar de 'Rachel de Friends', y está ahí todo el tiempo y dices, '¡Deja de ver ese maldito show!' (Risas)", aseguró en junio, durante un encuentro de actrices de drama para The Hollywood Reporter.

Y continuó, "The Good Girl fue la primera vez que pude realmente atenuar lo que fuera el personaje de Rachel, y poder desaparecer en alguien que no era eso fue un gran alivio para mí".