La nueva y controversial declaración de Max Ehrich tras su ruptura con Demi Lovato

La intérprete de Sorry Not Sorry se ha mantenido activa en sus perfiles, pero no ha hecho ningún tipo de comentario público sobre su separación. Mientras tanto, Ehrich ha sido bastante vocal al respecto, desatando una gran controversia al relatar su versión de los hechos.

Por ejemplo, el 26 de septiembre, él aseguró, "Imagínate descubrir el estado de tu relación a través de un tabloide, mientras estás en medio de la filmación de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana cuya intención la película es ayudar a la gente".