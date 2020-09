Rooney Mara y Joaquin Phoenix se convirtieron en padres

Si bien el dúo protagonizó la película Her juntos, ellos provocaron rumores de romance en enero de 2017 después de que fueron vistos asistiendo juntos al mismo retiro de bienestar.

Para mayo de 2017, confirmaron su relación en el Festival de Cine de Cannes. Exactamente dos años después, la pareja alimentó los rumores de compromiso cuando se vio a Rooney con un anillo de diamantes en ese dedo.

Aunque los dos son notoriamente privados sobre su romance, Joaquín habló sobre la actriz durante la temporada de premios 2020.

Después de vencer a Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver y Jonathan Pryce por Mejor Actor en un Drama en los Globos de Oro, la estrella de Joker dio el discurso más dulce.

"Con algunos me he comunicado personalmente, algunos todavía me intimidan un poco, a pesar de que compartimos el mismo agente...", comenzó Joaquín, "¡Hola Christian, no estás aquí!"

Más tarde centró su atención en Rooney y le dijo, "Te amo".