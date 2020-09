¡Mandy Moore reveló que está embarazada!

"No estoy segura de qué hice en una vida pasada para merecerte, pero debe haber sido algo grande. Eres innegable. Tu luz, humildad, gracia, humor y compasión inherentes son contagiosos y me siento afortunada de tener la oportunidad de disfrutar de tu bondad con los brazos abiertos. Gracias por confiarme tu corazón. Gracias por ser el mejor compañero de viaje, rompecabezas de crucigramas, compañero de composición, padre de mascotas y mi persona favorita. El 2020 ciertamente ha sido un viaje salvaje, pero realmente no puedo esperar a lo que traerá el próximo año".