Anahí da importantes detalles de cómo será la sorpresa que planea RBD

A comienzos de septiembre, Christopher Uckermann se refirió al tan esperado regreso de la agrupación. Sus palabras ciertamente dieron una pista de que aún todo puede suceder.

"Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando", reveló Uckermann.