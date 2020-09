Predicciones de los Emmys 2020: Mira quiénes ganarán según esta psíquica de Hollywood

Entonces, en lugar de seguir esperando, recurrimos a una experta: La mística y lectora de cartas del tarot de las estrellas Angie Banicki, cuyos clientes incluyen a Gwyneth Paltrow, Lea Michele, Emma Roberts y casi cualquier celebridad con una mente curiosa.

Aunque se sabe poco sobre cómo se desarrollará realmente el show virtual, Angie predice que no será el desastre total para el que muchos se están preparando. "No va a ser perfecto", admite, "pero hay una base sólida. La tarjeta que saqué dice, 'Corta una conexión vital', lo que me hace pensar que habrá alguna pérdida de conexión allí. Pero en general, recibo una lectura muy positiva".