¡Ashley Tisdale está esperando su primer bebé!

La noticia del embarazo de Ashley llega solo unos días después de que ella y French celebraran su sexto aniversario de casados.

En honor a este importante evento, Tisdale escribió en Instagram, "Vaya ¡¡¿No puedo creer que llevamos casados 6 años?!! El tiempo vuela. Recuerdo haber tenido tanto miedo en el momento en que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trataste. Nunca me habían tratado de esa manera".