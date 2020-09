Reign Disick luce idéntico a Scott Disick en su foto más reciente ¡Míralo!

De hecho, esta semana, los orgullosos padres de Mason Disick, Penelope Disick y Reign, fueron noticia luego de que E! estrenara un épico adelanto de la temporada 19 de Keeping Up With the Kardashians, que nos dejó con una gran interrogante: ¿Kourt y Scott están buscando un cuarto hijo?

