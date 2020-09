Autoridades revelan oficialmente la causa de muerte de Xavier Ortiz

Diarios como Milenio y Reforma publicaron detalles sobre el hecho que tuvo lugar en una finca de Guadalajara.

El periodista Enrique Osorio reveló que Xavier se colgó con un cinturón desde el barrote de una escalera, por lo que su primo, quién habría sido quien lo encontró, llamó al 911.

Sin embargo, en día después Sergio Mayer, amigo y ex compañero de Xavier, reveló recientemente que el hecho recibirá el tratamiento de un homicidio. "Se tiene que quedar el cuerpo aquí, tiene que estar en investigación, no se puede cremar, porque así lo dice la ley, no se puede llevar a otro estado porque está en una investigación por la situación en que perdió la vida".