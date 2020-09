Mira cómo Khloé Kardashian le organizó el perfecto cumpleaños de cuarentena a Kourtney

Con pandemia o sin pandemia, las Kardashian-Jenner son las mejores organizadoras de fiestas.

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, se ve a Khloé Kardashian planeando la celebración del cumpleaños de su hermana Kourtney Kardashian. Si bien una fiesta de cumpleaños de Kardashian no es inusual para la famosa familia, un nuevo obstáculo que el clan debe superar es el brote de coronavirus.

En un confesionario, Khloé comparte, "Entonces, es el cumpleaños de Kourtney y vamos a pasar por la casa de Kourt tocando música de cumpleaños, tocando bocinas, molestando a todos los vecinos y todos hicieron un gran trabajo decorando sus autos".