Critican a Danna Paola por el uso excesivo del retoque en sus fotos

Cuando el físico de Danna Paola fue duramente criticado en redes sociales, la actriz se limitó a responder que hacía todo lo posible por ignorar los comentarios de los haters.

"... No es fácil, no es algo fácil de manejar. No es que yo sea experta... Es bien difícil lidiar con comentarios conflictivos y destructivos porque, de verdad, si hay algo a lo que yo me rehusó hoy en día es a los estereotipos de cómo te ves, de cómo tienes que ser en esta industria y (al hecho de que) siempre tiene que haber un estándar. ¡Basta!", contó en aquel momento en entrevista con Javier Poza.