El extraño regreso de Rafael Amaya a redes sociales

En una reciente entrevista para People en Español, Carmen Aub (Rutilia Casillas en ESDLC) reveló que la salida de Rafael Amaya de la popular teleserie fue un doloroso momento para ella.

"La verdad es que no tuve el placer de tener despedida. Las circunstancias de que estuvimos trabajando mucho, no se permitió, no se dio el momento, así que mantengo la esperanza de que tal vez ahorita cuando termine esto de la pandemia pueda ir a cerrar ese ciclo con él".