Lea Michele ya tuvo a su primer bebé con Zandy Reich

"Si bien no recuerdo haber hecho nunca esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por sus antecedentes o el color de su piel, ese no es realmente el punto, lo que importa es que claramente actué de maneras que lastimaron a otras personas", agregó la actriz. "Bien fuese mi posición privilegiada y mi perspectiva lo que hizo que me percibieran como insensible o inapropiada a veces o si fue solo mi inmadurez y mi dificultad innecesaria, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias".

La entonces futura mamá concluyó su mensaje mientras miraba hacia su futuro como madre.

"Estoy a un par de meses de convertirme en madre y sé que necesito seguir trabajando para superarme y asumir la responsabilidad de mis acciones, para poder ser un verdadero modelo a seguir para mi hijo y poder transmitir mis lecciones y errores para que puedan aprender de mí ", escribió. "Escuché estas críticas y estoy aprendiendo y aunque lo siento mucho, estaré mejor en el futuro con esta experiencia".