Sofia Vergara habla de sus controversiales videos con Ellen DeGeneres

"El primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie jamás alzaría la voz y todos serían tratados con respeto", escribió Ellen. "Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que no ha sido así. Y lo siento".

En medio de la controversia, varias celebridades, entre ellas Kevin Hart, Ashton Kutcher y Katy Perry, defendieron a Ellen y compartieron sus experiencias positivas en el programa.