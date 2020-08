La encantadora e irresistible oferta que Tristan Thompson le hizo a Khloé Kardashian

¿Podrá Koko resistirse a esta épica movida?

Las cosas se sienten amigables… ¡y coquetas!

Al menos, ese parece ser el caso de Tristan Thompson en este adelanto de Keeping Up With the Kardashians.

Los episodios de la serie de E! están programados para regresar muy pronto todos los martes, y dado que no hemos podido mantenernos al día con el clan Kardashian-Jenner desde que golpeó la pandemia de coronavirus, esta temporada definitivamente está lejos de terminar.

Sin embargo, ¿podría decirse lo mismo sobre Tristan y Khloé Kardashian?