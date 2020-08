Lili Reinhart estalla contra una publicación engañosa sobre su ruptura con Cole Sprouse

"Todos los días, en mi octavo grado, lloraba por la mañana", compartió la estrella de Hustlers en un Instagram Live el verano pasado. "Fingía estar enferma con mi mamá. No quería ir a la escuela. Hice todo lo que estaba en mis manos para no ir a la escuela. Lo odiaba. Me causaba mucha ansiedad".

En última instancia, Lili ha aprovechado la pandemia como una oportunidad para crecer y seguir persiguiendo sus sueños tanto delante como detrás de la cámara.

"Me he propuesto hacer que este momento de mi vida, esta pandemia, esta cuarentena me ayuden de alguna manera", compartió Lili con Refinery 29. "He mirado mucho hacia adentro y realmente he trabajado en mí misma y puedo sentir que yo mismo he crecido mucho. Incluso la forma en que pienso es diferente y soy menos crítica y estoy más abierta a conocer gente nueva. Me he esforzado por tratar de superarme como ser humano".