Karol G y Anuel se encuentran cara a cara con Ivy Queen luego de la guerra que protagonizaron

Mira el video para saber qué pasó.

En junio de 2019, Ivy se refirió durante una entrevista en el programa radial de Enrique Santos a las declaraciones de Anuel: "Es un pueblo que sabe que existe una Queen de antes y después de las redes. O sea que cuando me han abordado del tema, que premio más grande que sea la gente que salga a abordar el tema o en defensa que yo misma".

Continuó: "Sinceramente, no me sé ninguna canción [de Anuel AA]; de corazón. De su novia sí, pero de él no me sé ninguna. Tengo otro tipo de gustos. Vengo de la época de Liricistas, vengo de la época de Don Omar, de Tito el Bambino, Héctor [El Father]".