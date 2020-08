Kylie Jenner gritando “déjame vivir, maldita sea” mientras se toma un shot es nuestro mood del día

¡Dejen que Kylie Jenner viva su vida!

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, se ve a Kris Jenner perdiendo la paciencia mientras su novio Corey Gamble y su hija menor Kylie toman shots antes de una noche de fiesta en Palm Springs.

Mientras se ve a Kylie bailando alrededor de la casa con su hermana Khloé Kardashian, la famosa mamá pregunta, "¿Deberíamos ir algunos de nosotros?"

Ignorando esta solicitud, la magnate de Kylie Cosmetics sugiere una ronda de shots.

La empresaria Good American responde, "No soy una chica de shots".