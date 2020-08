Esto es lo que hizo Kelly Osbourne para rebajar 40 kilos

Kelly, de 35 años, se ha abierto a lo largo de los años sobre su lucha contras la adicción a las drogas, el alcoholismo y trastornos alimenticios. En 2005 dijo a The New York Post: "No estar lo suficientemente delgada no me ayudó en modo alguno a decir no a las drogas. Sufrí más por ser gorda que por drogarme. Ser famosa te puede hacer vivir una existencia horrible, porque no eres lo que tu quieres ser si no que los demás quieren que seas. Por eso muchas actrices terminan sufriendo desórdenes alimenticios".

Al Daily Mirror confesó: "Reemplacé las drogas con comida y engordé cada vez más. Soy una devoradora emocional. Cuando me enojo, mi dieta se va por la ventana".