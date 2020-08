Las bombas de Finding Freedom: 10 explosivas revelaciones sobre Meghan Markle y el príncipe Harry

Encontrando la libertad: Harry, Meghan y la creación de una familia real moderna, la tan esperada historia sobre lo que realmente pasó cuando Harry conoció a Meghan finalmente está disponible. Y la obra escrita por Omid Scobie y Carolyn Durand ha revelado nuevos detalles.

Se dice que está basada en entrevistas con más de 100 personas, incluyendo a varios amigos y empleados del palacio de Buckingham que han sido cercanos a la pareja (aunque no se le ha preguntado a los Duques de Sussex directamente) además de contar con una observación muy cercana. El libro fue escrito para "prestarle atención a una parte de la historia sobre la que no hemos escuchado mucho" explicó Scobie en su podcast, The HeirPod.