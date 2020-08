Lo que hizo TINI mientras Yatra y Danna Paola se reencontraban

Mira en el video lo que hizo la argentina.

El supuesto triángulo amoroso entre Danna Paola, Sebastián Yatra y TINI continúa presente a pesar de que los implicados han aclarado que no existe tal.

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", dijo Danna sobre TINI a Suelta la Sopa.