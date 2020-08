Belinda revela su verdadera edad en medio del escándalo por su relación con Christian Nodal

Así, burlándose de todos aquellos que no creen en su amor, Christian Nodal compartió un romántico video de la pareja besándose y abrazándose en un bote. Las imágenes corresponden a las instantáneas con las que Nodal confirmó que amaba a la cantante.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta 'publicidad' nos dure pa' toda la vida, mi amor", escribió Nodal.