Diego Luna y la hija de Ricardo Arjona protagonizarán una serie de Star Wars

Continuó: "No me interesa llamar la atención. Mi meta no es ser la más famosa, lo cual no quita para que se me llene el corazón cuando alguien me para por la calle y me dice que le ha gustado mi trabajo. Disfruto de esos momentos porque he peleado mucho para llegar hasta este punto; por eso, cuando alguien me lo reconoce, me emociona mucho. A veces, de hecho, tengo que controlar mis sentimientos"