Tienes que ver cómo Jason Derulo le parte los dientes a Will Smith

En las últimas semanas al actor ha protagonizado varios titulares, luego de que se conociera públicamente sobre el break que él y Jada Pinkett Smith le dieron a su matrimonio hace unos años atrás, una temporada en la cual ella se involucró en un "enredo" con el rapero August Alsina.

"Esto es lo que diré. Las personas pueden tener cualquier idea que les guste, pero lo que no me agrada es que mi personaje esté en duda, cuando ciertas cosas son cuestionables y sé que no soy yo o sé que no lo he hecho", dijo el cantante en una entrevista reciente.