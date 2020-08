Kelly Osbourne presume su increíble transformación tras perder casi 40 kilos

En 2005 dijo a The New York Post: "No estar lo suficientemente delgada no me ayudó en modo alguno a decir no a las drogas. "Sufrí más por ser gorda que por drogarme. Ser famosa te puede hacer vivir una existencia horrible, porque no eres lo que tu quieres ser si no que los demás quieren que seas. Por eso muchas actrices terminan sufriendo desórdenes alimenticios".

En 2018, Kelly compartió un emotivo mensaje: "El pasado año ha sido uno de los más difíciles de mi vida y creo que es tiempo de compartir eso con ustedes. Seré breve, las cosas se pusieron realmente feas", escribió.