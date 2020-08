Camila Fernández respondió las críticas por celebrar su boda en medio de la pandemia

A mediados de julio, Camila dijo a TVyNovelas: "Creo firmemente en el matrimonio... ¡No lo sé! Que Dios decida. Ya en serio: creo que es muy pronto. Francisco y yo estamos viviendo nuestro noviazgo paso a paso y lo estamos disfrutando".

Continuó: "No voy a decir, ‘yo no me voy a casar', porque sí he llegado a pensar en eso, una vez en mi vida. Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no".